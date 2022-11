Jaajo Linnonmaan lapsi aiheutti päänvaivaa isälleen hulvattomalla tavalla – somessa sataa nerokkaita ideoita: "Aika ilmeisesti aloittaa se keittiöremontti väliseinistä"

Radiojuontaja Jaajo Linnonmaalla on vaimonsa kanssa neljä pientä lasta, ja yksi pienokaisista aiheutti isälleen päänvaivaa tempauksellaan.

Linnonmaa julkaisi Instagram-tilillään kuvia seinästä, jossa on reikä. Mitä ilmeisemmin yksi lapsista on pudottanut jotain hyvin tärkeää reikään.

– "Isin avaimet on laitettu postiluukkuun" Tärkeintä, että nyt tiedetään missä ne on. Ideoita? Linnonmaa kirjoittaa kuvien yhteyteen.

Linnonmaan päivitys on herättänyt hilpeyttä someseuraajien keskuudessa.

– Minä olen tehnyt Aamulypsyä nyt putkeen 9 vuotta, ja sen myötä minulta on jäänyt väliin kaikki yhteiset arkiaamut lasten kanssa. Nyt, kun kaksoset on aloittaneet koulun ja kolmas tytär on tarhassa, niin haluan nauttia yhteisistä kouluaamuista ja heittää tytöt kouluun ja tarhaan, Linnonmaa kirjoitti Instagramiin viime joulukuussa.