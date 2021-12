Jaajo Linnonmaa lähtee hetkeksi radiosta – haluaa keskittyä lapsiinsa: "Nyt minulle tuli fiilis, että on oikea aika"

Linnonmaa julkaisi seuraajilleen takaa päin otetun kuvan , jossa hänellä on lapset sylissään. Hän aikoo jättäytyä suositusta Aamulypsy-ohjelmasta kolmeksi kuukaudeksi kotiin pienten lastensa kanssa.

– Minä olen tehnyt Aamulypsyä nyt putkeen 9 vuotta, ja sen myötä minulta on jäänyt väliin kaikki yhteiset arkiaamut lasten kanssa. Nyt, kun kaksoset on aloittaneet koulun ja kolmas tytär on tarhassa, niin haluan nauttia yhteisistä kouluaamuista ja heittää tytöt kouluun ja tarhaan.