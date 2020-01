Pelastaako tämä uusi suomalaisinnovaatio tulevat lumettomat talvet? Tarkoituksena tarjota lumiapua myös Alpeille

Menetelmää kokeillaan ensi kertaa käytännössä Levillä. Tänä keväänä lumitykeillä tehtävän 10 000 kuution suuruisen lumikasan yli vedetään eristelevyjä, joiden pituus on 18 metriä ja leveys neljä.

Lunta on tähän saakka säilötty joko purun tai pressun suojiin. Esimerkiksi Alpeilla purua ei ole suuria määriä käytettävissä.

Apua myös Alpeille



”Hankinta on ekologisesti ja taloudellisesti järkevä”

– Hankinta on ekologisesti ja taloudellisesti järkevä, jos kesäaikainen sulaminen on niin vähäistä, kuin on ilmoitettu, kertoo rinneyhtiö Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.