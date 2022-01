Itävallassa pian liki 4000 euron sakot rokottamattomille, Ranskassa koronapassista tulossa rokotuspassi – näin Eurooppa kiristää rokotustoimia

Ranskassa koronapassista on tulossa rokotuspassi niin, että negatiivinen testitulos ei enää kelpaa ravintoloissa ja kulttuuritapahtumissa. Rokotuspassi on voimassa vain täydellä rokotussarjalla tai sairastetulla koronataudilla.

Lisäksi rokotuspassiin lisätään vaatimus kolmannesta rokotteesta. Parlamentti äänestää passiin liittyvistä yksityiskohdista sunnuntai-iltana. Koronatoimia vastustavia tuhansien ihmisten mielenosoituksia järjestettiin ainakin Pariisissa Lyonissa, Nantesissa, Bordeaux’ssa and Marseillessa.

Myös Italiassa rokotevastaiset lähtivät kaduille Roomassa ja Milanossa. Koronarokotukset on määrätty pakollisiksi yli 50-vuotiaille ja koronapassin rinnalle on luotu rokotuspassi, jonka käyttö on koronapassia yleisempää.