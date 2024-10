Itämeri hohkaa yhä jopa yli 15-asteisena: Ennustaa erikoista tai hurjaa talvea Suomeen

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo blogissa, että pintaveden lämpötila on jämähtänyt Itämerellä normaalin syyskuun tasolle. Merivesi on edelleen joillakin paikoilla yli 15-asteista.

Myös Välimerellä ja Mustallamerellä vesi on ollut selvästi ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää.