Italian sisäministerillä koronavirustartunta – testitulos selvisi kesken hallituksen istunnon

Italian sisäministeri Luciana Lamorgese on saanut koronavirustartunnan, kerrottiin hallituksen virallisessa tiedotteessa maanantaina. Lamorgese on toinen koronaan sairastunut italialaisministeri. Ensimmäisenä sairastui alueellisesta kehityksestä vastaava ministeri Francesco Boccia lokakuussa.

Koronapandemia on koetellut Italiaa pahoin. Runsaan 60 miljoonan asukkaan maassa on todettu pitkälti yli 1,7 miljoonaa tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 60 000 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 1 003.