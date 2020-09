Koronatartunnan saanut Silvio Berlusconi sairaalahoitoon

Italia on kärsinyt pahasti koronaviruspandemiasta. 60 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity yli 270 000 koronavirustartuntaa ja yli 35 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Miljoonaa asukasta kohti Italiassa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 587. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometerin mukaan 61. Worldometerin luvuissa on ollut ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.