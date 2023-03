Italia rajoitti mies- ja naisparien oikeuksia rekisteröityä puolisonsa lasten vanhemmiksi

Sadat ihmiset ovat osoittaneet mieltään Milanossa sen jälkeen, kun Italian hallitus rajoitti mies- ja naisparien oikeuksia rekisteröityä puolisonsa lasten vanhemmiksi.



Italia laillisti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnin vuonna 2016, mutta katolisen kirkon vastustuksen vuoksi heille ei myönnetty esimerkiksi adoptio-oikeutta. Mies- ja naisparien lapset jäivät lainsäädännössä harmaalle alueelle. Esimerkiksi keinohedelmöitetyt tai sijaissynnyttäjän synnyttämät lapset on Milanossa rekisteröity tapauskohtaisilla päätöksillä molempien lapsiksi, vaikka sijaissynnyttäjän käyttö on Italiassa laitonta ja keinohedelmöitystäkin annetaan vain heteropareille.



Italian sisäministeriö kuitenkin määräsi aiemmin viikolla alueen tuomioistuimet luopumaan rekisteröintikäytännöstä. Päätöksen vuoksi mies- ja naisparien osapuoli, joka ei ole lapsen biologinen isä tai äiti, joutuu byrokraattiseen loukkuun ja voi jopa menettää lapsensa, jos hänen puolisonsa kuolee tai he päätyvät eroamaan.



Jälkifasistisen Italian veljet -puolueen johtama hallitus on vannonut perinteisten perhearvojen nimeen. Pääministeri Giorgia Meloni kuitenkin lupasi vaalikampanjassaan, ettei aio puuttua mies- ja naisparien voimassa oleviin oikeuksiin.