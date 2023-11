Italian köyhimmällä alueella hätäratkaisu – hankkii lääkäreitä yllättävästä paikasta

Viime tammikuusta lähtien joukko kuubalaislääkäreitä on kuitenkin työskennellyt Italiassa pysyvämmin. Lääkäripulasta kärsivän eteläisen Calabrian aluehallinto solmi viime vuoden lopulla sopimuksen, joka tuo alueen sairaaloihin lähes 500 lääkäriä Kuubasta.

Aluehallinnon tiedottajan Fabrizio Augimerin mukaan koko maassa on haasteita terveydenhuollon henkilökunnan rekrytoinnissa. Italian saappaankärjessä sijaitsevassa Calabriassa ongelma on kuitenkin erityisen vakava.

Kritiikkiä lääkärijärjestöistä

Calabria on Italian köyhin alue, jonka terveydenhuoltoa on 14 viime vuotta ohjattu keskushallinnon tasolta. Syynä järjestelyyn on alueen terveydenhuollon korkea velkataakka. Vuoden 2021 vaalivoittonsa jälkeen aluejohtaja Occhiuto valittiin kuitenkin myös Calabrian terveydenhuoltoa hallinnoivaksi komissaariksi.