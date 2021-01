Italian hallituksen kohtalosta äänestetään tänään – hallitus uhkaa kaatua keskellä koronakriisiä

Maan hallitus on ollut kriisissä sen jälkeen, kun pienpuolue Italia Viva vetäytyi hallituksesta viime viikolla. Samalla hallitus menetti enemmistönsä senaatissa.

Pääministeri Giuseppe Conte on varoittanut, että uuden hallituksen muodostaminen keskellä koronakriisiä voi olla riskialtista.

Italia on yksi koronaviruksesta pahiten kärsineistä maista. Virukseen on kuollut maassa yli 82 000 ihmistä, ja myös maan talous on kärsinyt pahasti kriisistä.