Italia lähettänyt lääkintätiimin Välimerellä jumissa olevalle pelastusalukselle – laivassa 25 alaikäistä ja raskaana oleva nainen

Siirtolaiset on lähteen mukaan määrä siirtää maanantaina. Ocean Viking -aluksella on yhteensä 180 siirtolaista.

Siirtolaiset pelastettiin kesäkuussa

Osa on järkyttynyt siitä, että he eivät saa yhteyttä perheisiinsä kertoakseen olevansa kunnossa.

Aluksella on kyydissä 25 alaikäistä, joista suurin osa on liikkeellä yksin. Lisäksi kyydissä on kaksi naista, joista toinen on raskaana.