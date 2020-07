Siirtolaisia pelastavalle alukselle julistettiin hätätila Välimerellä – levottomuus johtanut useisiin tappeluihin, moni yrittänyt itsemurhaa

Italian Sisilian eteläpuolella yli viikon maihinnousulupaa odottaneen aluksen kyydissä on 180 siirtolaista. Lupaa on pyydetty Maltalta ja Italialta.

Järjestön mukaan laivan on saatava rantautua välittömästi huonontuneiden olosuhteiden ja aluksella syntyneiden väkivaltaisuuksien takia. Ocean Viking -aluksen miehistön ja siirtolaisten turvallisuus ei järjestön mukaan ole enää taattu.

Epätoivo lisääntyy

Aluksella olevan AFP:n toimittajan mukaan hermostuneisuus on lisääntynyt aluksella, kun siirtolaiset ovat yhä epätoivoisempia maihin pääsystä.

Osa on järkyttynyt siitä, että he eivät saa yhteyttä perheisiinsä kertoakseen olevansa kunnossa. Kyydissä olevilla on ollut merkkejä äärimmäisestä henkisestä väsymyksestä, masennuksesta ja levottomuudesta.