Välimerellä pelastusoperaatio, ainakin yksi siirtolainen on kuollut – Banksyn sponsoroimalle alukselle pyydetty kiireellisesti apua

Twitter-tilillä kerrotaan, että noin 30-metrisellä aluksella on nyt yhteensä 219 siirtolaista, joista osa on pelastettu mereltä jo aiemmin, sekä 10 miehistön jäsentä. Lisäksi yli 30 ihmistä on pelastuslautalla. Guardianin mukaan alukselle mahtuisi enintään 120 matkustajaa.

Tviitin mukaan osalla siirtolaisista on polttoaineen aiheuttamia palovammoja ja osa on ollut merellä päiviä.

Banksy: "Olen tehnyt teoksia siirtolaiskriisistä, en voi tietenkään pitää rahoja"

Banksy on aiemmin kritisoinut töissään sitä, miten Euroopassa on vastattu siirtolaistilanteeseen. AFP kirjoittaa, että taitelija otti yhteyttä viime vuoden syyskuussa saksalaiseen ihmisoikeusaktivisti Pia Klempiin, joka on nykyisin komentaa Louise Michelin miehistöä. Klemp on aiemmin työskennellyt muilla pelastusaluksilla.