Italia jatkaa koronaviruspoikkeustilaa lokakuun puoliväliin – oppositio syyttää vallan väärinkäytöstä

Ansa kirjoittaa, että poikkeustilan myötä maassa voidaan esimerkiksi luoda niin kutsuttuja punaisia vyöhykkeitä. Niillä voitaisiin eristää alueita, joilla virus on lähtenyt leviämään.

Poikkeustila mahdollistaa myös sen, että hallitus voi keskeyttää lentoliikenteen maista ja maihin, joissa virusta on havaittu merkittävästi. CNN kirjoittaa, että Italian poikkeustila alkoi tammikuun lopussa.

Yli 246 000 sairastunutta

Italia on yksi koronaviruksen pahiten kurittamista maista. Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Italiassa yli 246 000 ihmistä on saanut tartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 35 000.