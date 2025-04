Tutkija: "Ei kyse tulitauosta vaan eleestä, jota Valkoinen talo arvostaa"

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Arkady Moshesin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin viestii Yhdysvalloille.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin lauantainen julistus hieman yli vuorokauden kestävästä tulitauosta pääsiäiselle on diplomaattista peliä ja PR:ää, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes STT:lle.

– Hän haluaa näyttää amerikkalaisille, että Yhdysvaltojen taktiikka toimii. Että Venäjä haluaa olla rakentava ainakin hetken, Moshes arvioi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on maininnut aiemmin haluavansa Venäjän ja Ukrainan välille tulitauon huhtikuun aikana. Trump ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoivat pitkäperjantaina, että Yhdysvallat voisi vetäytyä rauhanneuvotteluista, ellei niissä tapahdu edistystä nopeasti.

Myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau uskoo tulitauon olevan hyvän tahdon ele Trumpille.

– He yrittävät näyttää Trumpille, että he voivat pelata pitkää peliä ja että he voivat tarjota hänelle joitakin myönnytyksiä.

Moshesin mukaan pääsiäisen tulitaukoilmoituksellaan Venäjä lähettää viestin juuri Trumpin hallinnolle, että se haluaa jatkaa neuvotteluja. Putin haluaa pysyä tilanteessa, jossa Yhdysvallat painostaa Ukrainaa rauhaan eikä aseta lisäpaineita Venäjälle.

Samaa viestiä se haluaa välittää myös muulle maailmalle.

– Putin haluaa näyttää, että ongelma on Ukrainalla, ei Venäjällä.

Kyse ei tulitauosta

Pääsiäistulitauon julistamisesta huolimatta Venäjä on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan jatkanut iskuja useilla rintamilla.

Zelenskyi kertoi sunnuntaina aamulla viestipalvelu X:ssä, että myös ilmoituksen jälkeen lauantai-iltana kuuden ja keskiyön välillä Venäjä tulitti Ukrainan joukkoja, käytti lennokkeja tai hyökkäsi Ukrainaan muilla tavoin satoja kertoja.

Jos tulitaukoa ei ollut aikomustakaan noudattaa, mihin Putin ilmoituksellaan pyrkii?

– Luulen, että hän ymmärtää, että Trumpille kyse on viestistä, sanoo Nizhnikau.

Nizhnikau ottaa esimerkiksi Venäjän viime kuussa julistaman 30 päivän tulitauon Ukrainan energiainfrastruktuurille, josta huolimatta hyökkäykset jatkuivat. Perjantaina Kreml ilmoitti tauon umpeutuneen.

– Sovittua taukoa energiainfrastruktuurille ei koskaan pidetty, kuulimme vain sen "yhtäkkiä" umpeutuneen. Putinille kyse on siitä, että Trumpille annetaan mahdollisuus sanoa, että hän on tehnyt jotain, vaikka se olisikin vain 30 tuntia eikä 30 päivää.

Myös Moshes painottaa, ettei kyseessä ole ollut alkujaankaan tulitauko. Tästä kielii hänen mukaansa myös tulitauon lyhyt pituus.

– Tässä ei ole kyse tulitauosta vaan eleestä, jota Valkoinen talo arvostaa.

Pääsiäinen symboli

Myös ajoitusta pääsiäiseen Moshes pitää signaalina länsimaille. Putin haluaa luoda lännessä vaikutelman siitä, että on "hyvä kristitty", vaikka sitä on hänen toimintansa valossa vaikea uskoa.

– Putin on hyvä opportunisti. Hän näkee tilaisuuden vaikuttaa lännessä ihmisiin, jotka ymmärtävät Putinia. Eurooppa on yhä täynnä heitä. Sillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa.

Nizhnikau uskoo pääsiäisen olevan ajankohtana myös hyvin symbolinen Trumpin kovan ytimen Maga-liikkeen (Make America Great Again) kristityille kannattajille.

– Tämä koskee tietyssä määrin myös venäläistä kotimaista yleisöä. Putinin julkisuuskuva tietyissä piireissä Yhdysvaltojen liittolaisena kärsi Venäjän ohjusiskussa Ukrainan siviiliväestöön.

Palmusunnuntaina Venäjän iskussa Sumyn kaupunkiin kuoli 35 ihmistä ja toistasataa haavoittui. Trump ja Yhdysvaltain ulkoministeri Rubio kuvailivat iskua kauhistuttavaksi.

Hollannista toimivalle venäläislehti Moscow Timesille nimettömänä haastattelun antanut venäläisdiplomaatti kuvaili julistusta kahden kärpäsen tappamiseksi yhdellä iskulla.

– Se on syöttö Trumpille, joka odottaa meidän (Venäjän) toimivan nopeasti sodan lopettamiseksi. Sen on myös määrä näyttää, että kristilliset arvot ovat meille tärkeitä, diplomaatti sanoi.

Diplomaatin mukaan Putin myös yrittää saada Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin näyttämään Trumpin silmissä epäluotettavalta neuvottelukumppanilta.

Pallo takaisin Venäjälle

Tilanne on Moshesin mukaan muuttunut hieman lauantaista. Venäjä haluaisi, että Ukraina rikkoo tulitaukoa, ja se syyttikin siitä Ukrainaa sunnuntaina.

Zelenskyi kuitenkin viestitti Putinin julistuksen jälkeen välittömästi, että Ukraina haluaa pidemmän tulitauon.

– Nyt pallo on taas Venäjän kentällä, sanoo Moshes.

Moshesin mukaan Ukrainan ei juuri tarvitse tehdä mitään kääntääkseen PR-pelin takaisin puolelleen, vaan Venäjä tekee sen. Putinin tulitaukoilmoitus unohtuu nopeasti, jos Venäjä ei suostu Ukrainan esitykseen pidemmästä tulitauosta ja jatkaa iskuja siviilejä vastaan.

– Jos Venäjä jatkaa iskuja siviileihin heti maanantaina, ollaan jälleen lähtöruudussa.

Vuoden 2014 ja 2022 välillä Venäjän ja Ukrainan välillä oli kymmeniä tulitaukoja, muistuttaa Moshes. Tammikuussa 2023 ortodoksisen joulun aikaan Putin neuvoi silloista puolustusministeriä Sergei Shoigua määräämään 36 tunnin tulitauon.

– Se ei vaikuttanut mihinkään, enkä usko, että tämäkään tulee vaikuttamaan.