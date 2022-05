Israelin sotilaat surmasivat 17-vuotiaan palestiinalaispojan Länsirannalla – poika oli islamilaisen ääriryhmän mukaan sen jäsen

Israelin joukot ovat tehneet Jeniniin ratsioita säännöllisesti maaliskuusta lähtien, ja yhteenotot ovat johtaneet usein kuolonuhreihin. Israelin mukaan ratsioiden taustalla on se, että sotilaat ovat etsineet Israelin vastaisesta toiminnasta epäiltyjä henkilöitä.

Yhteenotoissa on kuollut myös Israelin sotilaita.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967 lähtien. Se on perustanut alueelle myös juutalaisten siirtokuntia, joita muun muassa YK pitää kansainvälisen oikeuden vastaisena. Myös EU on useaan otteeseen arvostellut miehitystä ja siihen liittyvää siirtokuntarakentamista.