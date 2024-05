Israelin edustaja Eden Golan paljasti finaalin jälkeen tavoitteensa Euroviisuissa

Euroviisujen finaali käytiin 11. toukokuuta Ruotsissa Malmö Arenalla, ja voiton vei Sveitsin edustaja Nemo kappaleellaan The Code. Viidenneksi sijoittui Israelin kiistelty edustaja Eden Golan kappaleellaan Hurricane.

Israelin osallistuminen viisuihin on herättänyt vastustusta maan Gazassa käymän sodan vuoksi.

– Tavoitteeni tänne tullessa oli kolmen minuutin aikana saada ihmiset irti ajatuksistaan ja mielipiteistään ja saada heidät yhteyteen uudelle taajuudelle, jota kutsutaan musiikiksi. Sillä on kaunis kieli, ja mielestäni onnistuin tässä. Se on selvää, sillä sain toiseksi eniten yleisöääniä, mikä on uskomatonta. En olisi voinut toivoa parempaa sijoitusta, Golan kertoi medialle finaalin jälkeen.