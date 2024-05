Israel eteni euroviisufinaaliin, vaikka sai myös buuausta osakseen – Käärijältä sodanvastainen viesti

Israelin viisuosallistumiseen on kohdistunut kovaa vastustusta, mutta maan finaalipaikka oli ennakkoon odotettu. Israelin edustuskappale Hurricane on muokattu versio liian poliittisena pidetystä kappaleesta October Rain. Alkuperäistä tekstiä on pidetty viittauksena Hamasin hyökkäykseen.