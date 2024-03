Ismo Kokko vahvistaa: AKT:n rahat ulos OP:sta mahdollisimman pian

OP Ryhmän toimitusjohtaja Timo Ritakallio on Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja. Ismo Kokko on jo julkisuudessa kysynyt, ovatko Romakkaniemen puheet Ritakallion arvojen mukaisia. Vastausta ei ole tullut.

– Tässä on ennen muuta kyse arvomaailmasta. Keskuskauppakamari on elinkeinoelämän keskeinen toimija. On ennenkuulumatonta, että tämän instituution johtaja kehottaa ihmisiä eroamaan ammattiliitosta, hämmästelee AKT:n puheenjohtaja Kokko.