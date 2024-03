Islannin tuorein purkaus viime kuukausien voimakkain – maan eteläosiin julistettu hätätila

Islannissa laavaa on jälleen alkanut purkautua maanpinnalle samalta alueelta kuin aikaisemminkin viime kuukausina, kertoo Islannin ilmatieteen laitos.



Kyseessä on jo neljäs purkaus Reykjanesin niemimaalla noin kolmen kuukauden sisällä. Geofyysikko Magnus Tumi Gudmundsson kertoo Islannin yleisradioyhtiö RUV:lle, että tuore purkaus on tähän mennessä voimakkain. Halkeaman pituus on noin 3,5 kilometriä.



Laavaa purkautuu Stora-Skogfellin ja Hagafellin välisellä alueella.



Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan maan eteläosiin on julistettu hätätila purkauksen vuoksi.



Islannin meteorologian laitoksen (IMO) kerrotaan lähettäneen hieman ennen puolta yhdeksää paikallista aikaa varoituksen kohonneesta seismisestä aktiivisuudesta, ja lähes välittömästi sen jälkeen laavaa alkoi purkautua.



IMO:n mukaan purkaus tapahtui lähellä paikkaa, jossa edellinen purkaus sattui helmikuun alkupuolella. RUV:n mukaan laava oli alkuyöstä ehtinyt jo Grindavikin kalastajakylän suojaamiseksi rakennetuille padoille saakka, mutta suojien uskotaan pitävän.



Rannikkovartiosto arvioi hieman ennen puoltayötä, että laava oli edennyt Grindavikin suuntaan noin kilometrin tunnissa.



Meteorologian laitoksen mukaan laavaa on virrannut myös länteen, aivan kuten helmikuussakin.

Lähteiltä evakuoitiin satoja ihmisiä

RUV:n mukaan Islannin kuuluisimpiin nähtävyyksiin lukeutuvat Blue Lagoonin kuumat lähteet on jouduttu sulkemaan purkauksen vuoksi. Paikan päällä oli ollut noin 700 ihmistä, kun purkaus tapahtui.



Myös Grindavik on evakuoitu, mutta kylässä kerrotaan olleen hyvin vähän ihmisiä, kertoo RUV. Ruotsalaisuutistoimisto TT:n mukaan kylä on evakuoitu viime kuukausina useita kertoja.



Kylän asukasluku on noin 4 000, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan vain satakunta ihmistä oli päättänyt palata koteihinsa helmikuun lopulla.



Marraskuussa järistykset olivat vaurioittaneet rakennuksia ja aiheuttaneet valtavia halkeamia teille. Järistyksiä seurasi purkaus joulukuun puolivälin jälkeen, mutta tuolloin kylä säästyi vahingoilta.



Kylän reunalla avautui kuitenkin tammikuussa halkeama, joka sylki laavaa kaduille ja ainakin kolme kotia tuhoutui. Kolmas purkaus havaittiin helmikuun alkupuoliskolla kylän lähettyvillä. TT:n mukaan useita taloja tuhoutui helmikuussa.



Perjantaihin mennessä yli 300 Grindavikin asukasta oli jättänyt pyynnön kotinsa myymisestä valtiolle.

Huolta voimalaitoksesta

Reykjanesin niemimaan purkaukset ovat herättäneet pelkoa myös Svartsengin voimalaitoksesta, joka tarjoaa niemimaalla sähköä ja vettä noin 30 000 ihmiselle.



Voimalaitos on evakuoitu ja sitä on pyöritetty etänä alueen ensimmäisestä purkauksesta lähtien. Voimalaitoksen suojaamiseksi on rakennettu patoja.



Islannissa on 33 aktiivista tulivuorijärjestelmää, eniten Euroopassa.



Vuoden 2021 maaliskuuhun mennessä Reykjanesin niemimaalla ei ollut tapahtunut purkausta kahdeksaan vuosisataan. Tuore purkaus on kuitenkin järjestyksessään jo seitsemäs alueella täällä vuosikymmenellä.