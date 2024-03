Laava jatkaa etenemistään Islannissa: Purkaus kuitenkin heikkenemässä

Laava on jatkanut etenemistään hitaasti, mutta viranomaisten mukaan purkauksen voimakkuus on kuitenkin heikkenemässä. Samaan aikaan Islannin meteorologian laitos (IMO) kertoo seismisen aktiivisuuden vähentyneen viime yön aikana.

IMO:n mukaan laava on ollut tänään noin parinsadan metrin päässä Svartsengin voimalaitoksen syöttövesiputkesta. Voimalaitos tuottaa sähköä noin 30 000 ihmiselle.

Voimalaitos on evakuoitu ja sitä on pyöritetty etänä alueen ensimmäisestä purkauksesta lähtien. Voimalaitoksen suojaamiseksi on rakennettu patoja.