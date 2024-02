Tulivuori purkautuu lähellä Reykjavikia Islannissa

Islannissa pääkaupunki Reykjavikin lähellä sijaitseva Fagradalsfjall-tulivuori on alkanut purkautua, kertovat mediat.

Kyseessä on kolmas tulivuorenpurkaus alueella sitten joulukuun.

Islannin viranomaisten mukaan valmiussuunnitelmat on aktivoitu ja tilanteen kehittymistä seurataan.

Islantilaismedia Ruvin mukaan läheinen Grindavikin alue on määrätty evakuoitavaksi. Alueella on tällä hetkellä esimerkiksi matkailijoita, jotka on määrätty poistumaan hotelleista.