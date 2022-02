Isäksi hiljattain tullut Teemu Packalén avoimena vauva-arjesta – ylistää kumppaniaan Eevi Teittistä : "Hän on täydellinen äiti"

– Onneksi minulla on urheilutaustani johdosta vahva mieli.

All Over Press

All Over Press

Alkutaipale pienokaisen kanssa on Packalénin mukaan ollut raskas.

– Alku on ollut raskas, mutta nyt tilanne alkaa rauhoittumaan. Jos voi puhua normaalista vauva-arjesta, nyt on ollut sellaista. Lapsi ei huuda koko ajan ollessaan hereillä ja nukkuu levollisemmin. Hän on myös alkanut hymyilemään.