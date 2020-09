Isä mursi vauvansa jalan ja pahoinpiteli vaimoaan, tuomittiin puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen

– Käräjäoikeus on katsonut selvitetyksi, että mies on ottanut lapsen ylävartalosta kiinni ja/tai ravistanut tai puristanut niin, että mustelmia on syntynyt. Käräjäoikeus on esitetyn näytön perusteella katsonut, että kyseiset mustelmat eivät ole voineet syntyä muulla tavalla, oikeuden tiedotteessa todetaan.