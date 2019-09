IS: Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja korostaa valtion osaa palkkakysymyksissä

– Posti on viimeisen neljän vuoden aikana jakanut valtiolle osinkoa tuollaiset 140 miljoonaa euroa. Ruotsissa valtio on pääomittanut PostNordia vastaavalla summalla. Jos tähän on vielä kytketty bonukset ja tulospalkkiot, se ei ole enää johtajien ahneutta vaan oikeastaan omistajan, Rossi sanoo lehdelle.