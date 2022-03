IS: Olympiakomitean toisesta häirintätapauksesta epäilty mies väittää, ettei tiedä mistä on kyse

Ilta-Sanomien mukaan kyse on tapahtumista viime kesänä käytyjen Tokion olympiakisojen yhteydessä. Asiattomasta käytöksestä on epäiltynä Olympiakomitean valmennusasioiden parissa työskennellyt mies, ja toisena osapuolena on nainen, joka on alihankintasuhteessa myynyt asiantuntijaosaamistaan Olympiakomitealle ja eräälle suurelle suomalaiselle lajiliitolle.