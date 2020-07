Riikka Pakarinen palaa politiikkaan – nousee valtiovarainministeri Matti Vanhasen EU-erityisavustajaksi

Viestintäkoulutushankintoja tutkitaan

Kulmuni on sittemmin kertonut maksaneensa esiintymiskoulutuksiensa hinnan työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön tileille.Viestintäkoulutushankinnat ovat Helsingin poliisin esitutkinnassa. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista.