Torstain SM-liigakierroksen ainokainen pelataan Raumalla, missä Lukko isännöi KooKoota.

Joukkueet jahtasivat avausmaaliaan yli kahden erän ajan. Lukko painoi päälle, mutta KooKoon maalilla Juha Jatkola pystyi venymään kerta toisensa jälkeen kiekon eteen.

Mikä irvokkainta, ottelun avausmaali syntyi oman pelaajan kautta.

Lukko iski kolmannen erän alkuhetkillä, kun kanadalaishyökkääjä Antoine Morand murtautui oikealta laidalta sisään hyökkäysalueelle. Morand ajoi kohti maalia, minkä yhteydessä hän levitti kiekon takatolpalle. Pikkumusta kimposi KooKoon hyökkääjän Veeti Miettisen kautta vieraiden nuottaan.

Video Lukon avausmaalista näkyy jutun yläreunasta.

Ei siinä vielä kaikki. Lukon etumatka meinasi kasvaa piakkoin avausosuman jälkeen, kun KooKoo-maalivahdin Jatkolan keskittyminen herpaantui erikoisella tavalla.

Jatkola lähti siirtämään maalivahdin alueella ollutta mailaa samalla hetkellä, kun Lukon puolustaja Anton Olsson ampui kiekon siniviivan tuntumasta kohti KooKoo-maalia. Jatkolan katse oli tässä vaiheessa aivan muualla.

Jatkolan ja KooKoon onneksi veto tärähti kuitenkin vain tolppaan.

Kaikkea sitä.

0:55 Nyt on SM-liigan alkukauden erikoisin maali lähellä – KooKoon Juha Jatkola meinataan yllättää pahemman kerran

Lukon johto kasvoi ajassa 50.16, kun Aarne Intonen lapioi kiekon KooKoo-maalin läheltä sisään. 2–0.

Lukko oli lopulta parempi lukemin 3–1.