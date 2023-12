Iranissa alkoi oikeudenkäynti vankeudessa pitkään virunutta ruotsalaisdiplomaattia vastaan

– Tähän Ruotsi on reagoinut ja pyytänyt, että (asiainhoitaja) saa olla läsnä, kun oikeudenkäynti jatkuu, ulkoministeri kertoi tekstiviestissä.

Kyseessä Iranin kosto?

TT:n lähteiden mukaan Floderuksen pidätys Iranissa oli suora seuraus Nourin oikeudenkäynnistä. Nourin tapaus on parhaillaan Ruotsissa hovioikeuden käsittelyssä.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Floderus on joutunut olemaan pitkään eristyksissä ja hänen vankisellinsä on ollut aika ajoin valaistuna vuorokauden ympäri. Tämän takia hän on kadottanut ajantajun ja kärsinyt voimakkaasta kivusta, ahdistuksesta ja univaikeuksista.