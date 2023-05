Iran teloitti ruotsalais-iranilaisen toisinajattelijan – katosi lentokentällä Turkissa

Iran on teloittanut ruotsalais-iranilaisen toisinajattelijan Habib Chaabin, kertoivat Iranin oikeuslähteet Mizan Online -verkkojulkaisussaan.

Ruotsi oli vaatinut häntä vapautettavaksi

Chaab on tuotu myös kameroiden eteen Iranin televisiossa, missä hän on tunnustanut tekonsa. Tällaiset tunnustukset on yleensä saatu kidutuksen seurauksena.