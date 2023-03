Iran ja Irak solmivat sopimuksen yhteisen rajan valvonnasta ja turvallisuusyhteistyön vahvistamisesta.

Iran ja Irak solmivat sunnuntaina sopimuksen yhteisen raja-alueensa valvonnasta. Asiasta tiedotti Irakin pääministerin kanslia. Irakissa Kurdistanin alueella on iranilaisten kurdiryhmien tukikohtia. Iran on aiemmin syyttänyt ryhmiä länsimaiden tai Israelin etujen palvelemisesta. Marraskuussa Iran teki useita ryhmiä vastaan ohjus- ja lennokki-iskuja pohjoiseen Irakiin ja syytti ryhmiä Iranissa viime syyskuussa alkaneiden mielenosoitusten lietsomisesta. Sen jälkeen Irak ilmoitti lähettävänsä rajavartijoita Kurdistanin ja Iranin väliselle rajalle sen sijaan, että se jättäisi vastuun kurdien peshmerga-joukoille. Iranille ratkaisu kelpasi hyvin. Irakin vuoristoisessa pohjoisosassa toimivat ryhmät ovat aiemmin käyneet asein Iranin hallintoa vastaan. Viime vuosina niiden toiminta on kuitenkin hiipunut, ja asiantuntijoiden mukaan ryhmät ovat lopettaneet lähes kaiken sotilaallisen toiminnan. Sunnuntaina solmittu sopimus sisältää pääministerin kanslian julkaiseman lausunnon mukaan yhteisen rajan suojelemisen koordinointia sekä turvallisuusyhteistyön vahvistamisen useilla osa-alueilla.

Iranin presidentti sai vuosien tauon jälkeen kutsun Saudi-Arabiaan



Iranin ja Irakin suhteet ovat lähentyneet kahden viime vuosikymmenen aikana sen jälkeen kun Irakin entisen diktaattorin Saddam Husseinin hallinnon kaatui. Iran on Irakille keskeinen kauppakumppani, ja Irak on laajasti riippuvainen Iranista tulevasta kaasusta ja sähköstä.



Irak oli mukana myös välittämässä sovinnontekoa Iranin ja sen alueellisen kilpakumppanin Saudi-Arabian kanssa järjestämällä useita neuvottelukierroksia maiden välillä.



Iran ja Saudi-Arabia katkaisivat kaikki diplomaattiset suhteensa vuonna 2016. Aiemmin tässä kuussa maat kuitenkin ilmoittivat palauttavansa diplomaattisuhteet tavattuaan Kiinassa. Maiden on määrä esimerkiksi avata suurlähetystönsä uudelleen kahden kuukauden kuluessa sekä panna täytäntöön turvallisuus- ja talousyhteistyösopimuksia, jotka on allekirjoitettu yli 20 vuotta sitten.



Sunnuntaina Saudi-Arabian kuningas Salman kutsui Iranin presidentin Ebrahim Raisin vierailulle kuningaskuntaan, ja Raisin kerrottiin vastanneen kutsuun myöntävästi.