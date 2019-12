Intiassa jo yhdeksän ihmistä on kuollut lakiuudistusta vastustavissa mielenosoituksissa – poliisi avasi tulen väkijoukkoon

Tänään poliisi on muun muassa käyttänyt maan pohjoisosassa sijaitsevassa Lucknow'n kaupungissa pamppuja ja kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.

Mielenosoittajien vastustama laki nopeuttaa kansalaisuuden saamista Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista tuleville siirtolaisille, mutta ei muslimeille. Lain on koettu olevan osa pääministeri Narendra Modin hindunationalistista agendaa 200 miljoonan intialaisen muslimin marginalisoimiseksi. Modi on itse kiistänyt olevansa muslimivastainen.

Poliisi avasi tulen parinsadan ihmisen väkijoukkoon

Times of Indian mukaan Mangaloressa kuolleet olivat muslimeja.

Kolmas tuoreista uhreista kuoli Lucknow’ssa yhtälailla ampuma-aseesta saamiinsa haavoihin. Poliisi kiisti käyttäneensä ampuma-aseita kaupungissa, jossa on iso muslimivähemmistö. Uhrin isä kuitenkin kertoi Times of Indialle, että hänen poikansa ammuttiin hänen jouduttuaan mielenosoittajien joukkoon olleessaan ruokaostoksilla.

Poliisi on ottanut myös satoja ihmisiä kiinni mielenosoitusten vuoksi. Eilen poliisi muun muassa otti kiinni noin 1 200 mielenosoittajaa heidän uhmattua kokoontumiskieltoa Delhissä, kertoo Times of India.

Satoja ihmisiä estettiin osoittamasta mieltä

Delhissä ja Bangaloressa poliisit ovat keränneet satoja ihmisiä linja-autoihin, koska he ovat vastustaneet kieltoa julkisista kokoontumisista. Näiden joukossa on AFP:n mukaan ollut myös tunnettu ihmisoikeusaktivisti ja kansainvälisesti arvostettu historioitsija.

Viranomaiset ovat monin paikoin kieltäneet julkiset kokoontumiset ja osassa maata internetin käyttöä on rajoitettu tai estetty kokonaan. Myös ravintoloita ja kauppoja on suljettu. Eilen ainakin kolme matkapuhelinpalveluita tarjoavaa yhtiötä pimensi verkkonsa osista Delhiä.

Huolestuneiden kansalaisten lisäksi lukuisat intialaiset julkisuuden henkilöt ovat ottaneet kantaa lakiuudistukseen. Muun muassa Bollywood-veteraani Shabana Azmi on pyytänyt Times of Indian mukaan sosiaalisessa mediassa kansalaisia osoittamaan laajoin joukoin mieltään lakiuudistusta sekä yhtälailla muslimivastaisena pidettyä maanlaajuista rekisteriä vastaan. NRC-rekisteri on lista ihmisistä, jotka voivat todistaa tulleensa maahan ennen Bangladeshin itsenäistymistä vuonna 1971.