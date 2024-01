Suomen mestaruus JYPissa vuonna 2009 ja valinta vuoden valmentajaksi, yli 900 SM-liigan ottelua päävalmentajana , olympia- ja MM-mitaleita Leijonien apuvalmentajana. Risto Dufvan pitkään uraan on mahtunut paljon.

Vaikka viime vuodet ovatkin olleet menestyksen puolesta vaisumpia, on Dufva paistatellut kotimaan kiekkojulkisuudessa nokkelien lausuntojensa ansiosta. Lehdistötilaisuudet, joissa Dufva esiintyy ovat harvoin tylsiä.

– Aikamoinen karaktääri on tuo kaveri. Kun katsoo noita letkautuksia ja sutkautuksia, tuntuu että Ristolla on jotain sanottavaa aina, MTV:n asiantuntija Ari Vallin sanoi.

Dufva on valmentanut SM-liigassa JYPin lisäksi Tapparaa, Lukkoa, Jukureita ja nykyistä seuraansa Sportia. Tapparaan Dufva tuli kesken kauden 2011-2012, kun hän korvasi Sami Hirvosen . Joukkueessa pelasi myös Saravo, jonka mukaan Dufvan lehdistötilaisuuksista tuttu huumori näkyi myös kiekkojoukkueen arjessa, vaikka mukana oli kovuuttakin.

– Kun hän kesken kauden tuli Tapparaan, niin kun ei tietysti voinut pelisysteemeihin tehdä kauheita muutoksia, se perustui siihen, että hän piti huolen että jokainen pelaaja on valmis. On valmis joka päivä, ei vain kun mennään pelitapahtumaan, vaan aina kun mennään hallille ja treenataan, pitää olla tosissaan. Hän on itse koko ajan todellakin tosissaan, eläytyy sille jutulle.