Risto Dufvalta taas melkoista veistelyä – nyt puheisiin nousi toivomuskaivo

Joulutaukoa edeltäneessä ottelussa Svoboda piti nollan taululla 65 minuuttia, mutta HPK vei Vaasasta voiton, kun Sport taipui maalittomana voittolaukauksille saakka venyneessä ottelussa lukemin 0–1. Sportin veräjänvartija on pitänyt maalinsa puhtaana nyt 132 minuuttia ja 18 sekuntia.

Svoboda on kantanut myös raskasta kuormaa, sillä Sport ei ole käyttänyt juurikaan muita maalivahteja. Tshekki on urakoinut tällä kaudella 29 ottelua, mikä on eniten jääkiekkoliigassa.