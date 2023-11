SM-liigan väriläiskä väistyy: Nämä viisaudet ovat hämmentäneet kiekkokulisseissa – "Olen ainakin hihitellyt itsekseni"

Dufva, joka paljasti MTV Urheilulle tiistaina päättävänsä uransa tähän kauteen, aloitti huumorin viljelyn jo heti ensimmäisestä liigaottelusta, kun hän sai kärppävalmentaja Lauri Marjamäen nauramaan . Sen jälkeen Dufvan kanssa hymyään on joutunut pidättelemään KalPan Petri Karjalainen , Jukurien Olli Jokinen ja viimeisenä Pelicansin Tommi Niemelä .

– Ei se mikään show ole, ja mielestäni se on ollut minulla jo monta vuotta menossa, mutta kauan kesti, että muut tajusivat, että se on hyvä, Dufva kertoo naureskellen.

– On tärkeätä, että se hyllykkö on auki, ja sitten kun hetki tulee, jos siellä on tavaraa, niin sitä voi jakaa muillekin, "RD" havainnollistaa.