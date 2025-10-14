Lainakorkojen lasku hillitsi kuluttajahintojen nousutahtia.

Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 0,5 prosentin vuositahtia, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio pysyi siten samalla tasolla kuin elokuussa. Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,3 prosenttia.

Syyskuussa inflaatiota vauhditti eniten sähkön, yleisen sairaalamaksun sekä savukkeiden kallistuminen. Inflaatiota hillitsi asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen lasku sekä omakotitalojen halpeneminen.

Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio jäi nollaan. Pohjainflaatiossa seurataan laajasti tuotteiden ja palveluiden hintojen kehitystä, mutta siihen ei lasketa mukaan ruokaa tai energiaa, joiden hinnat vaihtelevat nopeammin.

Inflaatiota seurataan Suomessa ja muissa euromaissa myös EU:n yhteisellä yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä. Siihen ei lasketa mukaan esimerkiksi omistusasumista, luottojen korkoja tai ajoneuvoveroja. Tällä mittarilla Suomen inflaatio oli syyskuussa 2,2 prosenttia.

