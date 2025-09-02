Inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2 prosenttiin

Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu Suomessa kiihtyi elokuussa.

Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio eli yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kohosi elokuussa 2,2 prosenttiin, oltuaan heinäkuussa 2,0 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Vuositasolla suurimmat nousut kirjattiin pääryhmissä viestintä ja terveys, jotka ovat kallistuneet noin 6,7 prosenttia. Kuukausitasolla eniten kallistuivat vaatteet ja kengät.

Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä käytetään euroalueen inflaatiokehityksen seurantaan. Se poikkeaa Tilastokeskuksen omasta kuluttajahintaindeksistä siinä, että mukaan ei lasketa muun muassa omistusasumista tai lainojen korkoja.

