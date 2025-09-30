Ilveksen jalkapallotähti Lauri Ala-Myllymäen kausi on loukkaantumisen vuoksi ohi.
Tampereen Ilveksen keskikenttäpelaaja Lauri Ala-Myllymäki loukkaantui maanantaina Helsingissä. Hän törmäsi Veikkausliiga-ottelun loppuhetkillä HJK:n Ardit Tahirin kanssa.
Osuman polveensa saanut Ala-Myllymäki kannettiin paareilla kentältä.
Ilveksen Lauri Ala-Myllymäki kausi päättyi törmäyksessä, jonka toisena osapuolena oli HJK:n Ardit Tahiri.Lehtikuva
Ilves tiedottaa, että Ala-Myllymäen vamma vaatii leikkaushoitoa eikä 28-vuotias tähtipelaaja ehdi toipua pelikuntoon Veikkausliiga-kauden viimeisiin otteluihin. Tarkemmin vamman laatua ei avata.
Loukkaantuminen oli Ala-Myllymäelle kauden toinen. Mies oli poissa pelikentiltä 1,5 kuukautta, kunnes palasi tositoimiin elokuun lopussa.
HJK:n ja Ilveksen välinen ottelu päättyi 2–2-tasapeliin. Ilves on sarjakärjessä kahden pisteen erolla Interiin ja KuPSiin.
Ilveksellä on pelaamatta vielä seitsemän Veikkausliiga-ottelua. Tamperelaisten kauden viimeinen sarjapeli on 9. marraskuuta Interin vieraana Turussa.