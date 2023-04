Ilves saa jättimäisen avun rajuun paikkaan – Niklas Bäckström jakaa tärkeän huomion tähtivahdin poissaolosta

Ilves peluutti Pelicans-sarjan kolmannessa, neljännessä ja viidennessä ottelussa Jakub Malekia tolppien välissä. Pelicans on Tampereen pelien jäljiltä 3–2-johdossa. Täten se voi varmistaa finaalipaikkansa tänään Lahdessa.

C Moren asiantuntija Niklas Bäckström jakaa tärkeän huomion Ilveksen ykkösmaalivahdin Marek Langhamerin vaikutuksesta koko tamperelaisten nippuun.

– Onhan se iso muutos, kun joukkueen tuki ja turva jää yhtäkkiä pois. Pitää muistaa, että hän pelasi ihan loistavan runkosarjan. Kyllähän tuolla on oma merkityksensä henkiseen puoleen, Bäckström pohtii MTV Urheilulle.

– Pelicans heittäytyy ja uhrautuu Bartosakin edessä, mutta he eivät ryntäile liikaa. Bartosakin iso vahvuus on se, että miten hyvin hän kontrolloi kiekkoja. Hän pystyy ikään kuin kuolettamaan pelin, mikä on tänä päivänä maalivahtipelaamisessa hyvin tärkeä elementti, Bäckström huomioi, jatkaen: