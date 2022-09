Ilves on säväyttänyt SM-liigakauden alkuvaiheilla erityisesti yhdellä osa-alueella – Jouko Myrrä ylistää "Karhua"

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä on mielissään joukkueensa otteista omalla puolustusalueella.

– "Karhu" Korhonen (Markus Korhonen) on osoittanut maalivahtivalmentajana taas kerran suuruutensa. Hän on tehnyt hyvää työtä. Heillä (Malekilla ja Langhammerilla) on varmasti terve kilpailu ja molemmat ovat huipputyyppejä, Myrrä kehuu.