Ilona Siekkinen kertoo ensimmäisiä raskauskuulumisiaan: "Traumat aktivoituvat yleensä ultrakäyntien aikana"

Ilona Siekkinen kertoi raskaudestaan lauantaina 8. helmikuuta.

Fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen kertoi Instagram-tilillään lauantaina 8. helmikuuta odottavansa lasta kihlattunsa Mikko Niirasen kanssa. Nyt Siekkinen päivittää profiilissaan ensimmäisiä raskauskuulumisiaan.

Siekkisen edellinen raskaus päättyi vauvan menehdyttyä kohtuun vuoden 2024 toukokuussa. Siekkinen kertoo, että tällä kertaa pariskunta on halunnut pitää raskauden salassa rakenneultraan asti.

– Halusimme pitää raskauden tähän asti omana tietonamme, koska halusimme stressata alkuraskautta omassa rauhassa, Siekkinen kirjoittaa.

Raskautta seurataan aktiivisesti

Pariskunta on käynyt ylimääräisissä ultraäänitutkimuksissa raskautta on seurattu tarkasti. Vaikka raskausaika on ollut myös vaikeaa, on Siekkisen tunnelma enimmäkseen positiivinen.

– Olo on kuitenkin ollut lähtökohtaisesti rauhallinen ja luottavainen. Pelonsekaiset tunteet tulevat hetkittäisinä hyökyaaltoina ja traumat aktivoituvat yleensä ultrakäyntien aikana. Ne ovat niitä hetkiä, kun saimme viime keväänä liian monta kertaa huonoja uutisia, Siekkinen kirjoittaa julkaisun yhteydessä.

Siekkinen kertoo, että pari on jo alkanut luomaan suhdetta vauvaan, ja että hän on pystynyt tuntemaan vauvan liikeet jo alkuvuodesta asti.

– Puhuttelemme pikkuista jo nimellä ja luemme hänelle iltaisin lasten satukirjoja. Suhteen luominen vauvaan on tuntunut ihanan luonnolliselta ja tämä on nyt juuri parhaillaan kaikkea sitä, mistä jäimme viimeksi paitsi, Siekkinen iloitsee kuvatekstissä.

