Ilona Mononen hätkähti ruotsalaisen kamikaze-taktiikkaa – korjasi hedelmät lopussa: ”Vähän myhäilin”

Monosen aika 9.31,08 on yli viisi sekuntia parempi kuin hänen edellinen ennätyksensä. Huomionarvoista on, että vasta 20-vuotias Lahden Ahkeran juoksija on parantanut tällä kaudella ennätystään jo kolmeen otteeseen kolmessa kilpailussa. Kauden avauskisasta ennätyksestä on höylätty pois yli kymmenen sekuntia.