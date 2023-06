Silja Kosonen kelpo vireessä Puolassa – Topi Raitasella tahmeaa: "Viimeiset pari viikkoa ovat olleet aika nihkeitä"

– Ei ollut aluksi ihan helppoa. Jalat eivät tuntuneet ihan parhaalta tänään. Siihen tosin vaikutti sekin, että kun on nuorten EM-kisat tulossa, on pakko treenatakin välissä. Tein aika kovaa punttitreeniä ennen kuin läksin tänne, ja jalat olivat vähän jumissa, Kosonen kertoi Urheiluliiton verkkosivuilla.

Kososelle kilpailu oli neljäs kahden viikon sisään. Sydänkesän kilpailuissa alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin valmistautuva Kosonen on loistovireessä. Ennen Chorzowin kisaa hän heitti Tammelassa 22-vuotiaiden Suomen ennätyksen ja kohensi Kuortaneella SE:tä lukemiin 73,78.

Rouvalin ennätys on 17,53. Voittoon kilpailussa työnsi Portugalin Auriol Dongmo tuloksella 19,07.



Kovaa vauhtia ratakierroksella

– Sen Pariisin kisan jälkeen minulla oli vähän huono viikko, mutta tämä viikko on mennyt hyvin, ja minulla oli normi olo ennen kisaa. Viimeistelytreenikin oli hyvä, mutta juoksu oli hidas ja käytin liikaa energiaa hyvän paikan löytämiseen. Kun viimeinen kierros lähti, jaloissa ei ollut enää mitään voimaa, Richardsson sanoi.



Rinne hitaan erän uhri



Raitanen ihmeissään

– Reisi on tyhjä. Jotenkin nyt en kestä happoa yhtään, Raitanen totesi.

– Vauhtikestävyyttä olen harjoituksissa tehnyt tähän väliin. Se on ollut ihan ok, mutta maksimialue ei jostain syytä toimi. Vauhtikestävyys on kunnossa, mutta maksimialue sakkaa, Raitanen kertaili.