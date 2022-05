Ilomantsin Sotatie avaaminen osui keskelle Ukrainan sotaa – "Osataan pitää erossa historia ja tämän päivän kauheudet Euroopassa"

Ilomantsin sotahistorian kärkituotteeksi on jalostettu 150 kilometriä pitkä Sotatie -kiertoreitti, jolla voi tutustua talvi- ja jatkosotien taistelupaikkoihin. Kohteita on yli 30. Ilomantsi on ainoa kunta Suomessa, jonka alueella on ollut viime sodissa isoja, divisioonatason taisteluita.