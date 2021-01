Ilomantsin koronaryppäästä huonoja uutisia – 21 tartuntaa peräisin viruksen Suomessa levinneestä brittimuunnoksesta

Herkästi leviävästä koronavirusmuunnosryppäästä kertoo Siun sote, eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tiedotteessaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Siun soten alueella todetaan Britanniasta peräisin olevaa virusmuunnosta.

Ilomantsin tartuntaryppäässä on todettu yhteensä 21 koronavirustartuntaa.

Tartunta peräisin Suomesta

Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta niihin on liittynyt myös laajempia altistumisia Ilomantsin peruskoulussa. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Koronaryppään alkuperä on selvitetty. Tartuntaketju on peräisin kotimaasta, mikä on huolestuttava signaali muuntoviruksen leviämisen suhteen Suomessa.