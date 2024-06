Ilmavoimat aloittaa ensimmäisen Nato-operaationsa tällä viikolla Mustanmeren alueella

Nyt alkavan operaation tavoitteena on tehostaa läsnäololla ja valmiudella Romanian, Bulgarian ja koko Naton ilmapuolustusta sekä osallistua ilmatilan valvontaan ja turvaamiseen.

– Nyt on niin sanotusti leima papereissa ja voidaan aloittaa operatiivinen toiminta, Lindström kertoi STT:lle puhelimitse Romaniasta perjantaina.

Koneet lentävät aseistettuina

Mustanmeren pohjoisrannalla sijaitsee Ukraina ja sille kuuluva Venäjän laittomasti miehittämä Krimin niemimaa. Etäisyyttä suomalaisten käyttämästä Mihail Kogalniceanun tukikohdasta Venäjän Mustanmeren laivaston päätukikohtaan Sevastopoliin on joitakin satoja kilometriä.

Lindströmin mukaan Mustanmeren yllä kansainvälisessä ilmatilassa on alueita, joiden osalta Venäjä on ilmoittanut kansainvälisen Notam-menettelyn kautta, ettei se voi taata alueelle tulevien turvallisuutta.

– Me emme Natona lennä näille alueille emmekä provosoi millään tavalla, vaan meidän tehtävämme on suojata ja turvata Naton ilmatila, Lindström kertoo.

– Operatiivinen toiminta on täysin tilanteen mukaista eli sitä tehdään, mitä tilanne vaatii, Lindström tiivistää.

Lindströmin mukaan toiminta on "isossa kuvassa" samanlaista kuin Suomessa, vaikka kotimaassa kansainvälisen ilmatilan raja onkin paljon lähempänä omaa aluetta ja myös toiminnan juridiset perusteet poikkeavat kansallisessa ja Nato-komennossa toisistaan.

– Eli on siinä tiettyjä eroja, että millaisiin asioihin reagoidaan ja mitkä ovat voimankäytön säännökset, Lindström kertoo.

Saunakin jo valmiina

– Me olemme olleet koko historiamme ajan vain kotimaan puolustajia ja siinä erittäin hyviä, mutta tällainen toiminta ja sijoittuminen muualle on semmoista uutta, mistä meillä on opittavaa, Lindström perustelee.