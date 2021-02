Ilmastotutkija Himalajan jäätikön romahtamisesta: "Tällaisten hyökytulvien riski kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä"

Jäätiköiden sulaminen nostaa merenpintaa

– On useita tutkimuksia, joissa havainnot osoittavat, ettei teoreettinen ymmärrys sulamisprosessista ole täydellinen eli jäätiköt ovat sulaneet nopeammin kuin on ennustettu. Tämä on iso ongelma senkin takia, että jäätiköiden sulaminen on tällä hetkellä tärkein syy, joka nostaa valtamerten pintaa, huomauttaa Korhonen.