Ilmastonmuutos nostaa Las Vegasin mafiamenneisyyden haudastaan – kuivuneesta järvestä löytyi tynnyriin sullottu ruumis

Tuo synkkä ja väkivaltainen menneisyys on nykyisin siivottu Las Vegasin melkein lapsiystävällisiksi kiillotetuilta kaduilta ja kasinoista, mutta ilmastonmuutoksen yhtenä sivuvaikutuksena menneisyys on palannut kummittelemaan kaupungissa.

Las Vegasin lähellä sijaitseva tekojärvi Lake Mead on kutistumassa aluetta jo vuosikymmeniä koetelleen kuivuuden vuoksi. Vedenpinnan laskiessa ja rantavesien vetäytyessä järven pohjalta on paljastunut paitsi roskaa, myös todennäköisesti mafian surmaama ruumis.

Mafia siivitti kasinokeitaan kasvua

Mafian arvellaan anastaneen kaupungilta miljoonien edestä verotuloja, mutta järjestäytyneellä rikollisuudella oli myös osansa kaupungin vaarallisen vetovoiman ja salaperäisen maineen luomisessa. Totuus kuitenkin asiantuntijan mukaan oli, että he olivat "kylmäverisiä murhaajia ja varkaita".

Luurangon henkilöllisyys selvittämättä

Las Vegasin poliisi tutkii yhä tynnyristä alkuvuodesta löytynyttä ruumista eikä ole kommentoinut tutkinnan etenemistä AFP:lle. Mafia-asiantuntija Schumacherilla itsellään on kuitenkin omat teoriansa vainajan henkilöllisyydestä.

Yksi mahdollinen henkilöllisyys on Chicagon mafian pyörittämälle Stardust-hotellille työskennellyt Jay Vandermark, jonka katoamistapausta ei koskaan ratkottu. Vandermarkin pomo oli Chicagon mafiapomoille rahaa kanavoinut Frank Rosenthal, johon perustuvaa hahmoa Robert De Niro esitti elokuvassa Casino (1995).

Toinen, vielä todennäköisempi henkilöllisyys henkirikoksen uhrille on niin ikään Chicagon mafiaan liittynyt Harry Pappas, joka vei vieraita järvelle kasinon veneellä.

Lake Mead on valtavan suuri varastoallas, joka syntyi Hooverin padon aloitettua toimintansa Colorado-joella. Pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi allas on kutistunut neljännekseen entisestä syvyydestään. Alueen kuivuutta on pahentanut ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.