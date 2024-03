Etenevä ilmastonmuutos voi tuhota uhanalaisen lajin tulevaisuuden Suomessa – näin se yritetään pelastaa

Ruokinta-automaatit apuna

Naalien menestys riippuu vuosittain vaihtelevasta sopuli- ja myyräkannasta. Jotta ruokaa riittäisi, naaleille on perustettu ruokinta-automaatteja, joissa on koiran nappuloita. Suomessa niitä on 30.

– Tietyillä alueilla Norjassa ruokinta on jo lopetettu, koska naalikanta on jo toipunut niin hyvin. Tietysti se on tavoitteena meilläkin. Ei ole tarkoitus jatkaa ruokintaa maailman loppuun asti vaan siihen, että naali alkaa pärjätä omillaan, mutta kyllä se vielä aika kaukana on, toteaa Tolvanen.