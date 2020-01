Ilmastoekspertti vääntää rautalangasta, kuinka ilmaston lämpeneminen kytkeytyy Australian hillittömiin maastopaloihin

Ensinnäkin tiedetään varmasti, millaiset olosuhteet edistävät paloja: kun on entistä kuumempaa ja entistä kuivempaa.

– Tämä on ilmiselvää valtaosalle ihmisistä. Oli syttymissyynä sitten salamanisku, tuhopolttaja tai mikä hyvänsä, tuo kasvillisuus palaa entistä suuremmalla todennäköisyydellä voimakkaasti ja pidempiä aikoja.

Steffen huomauttaa, että Australiasta on tullut paljon aiempaa kuumempi viimeisen 40–50 vuoden aikana. Ilmaston lämpenemistä ovat kiihdyttäneet kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, määrän lisääntyminen ilmakehässä.

– Hiilidioksidi sitoo lämpöä itseensä, se on ihan perusasioita. Australian ilmatieteen laitos on pystynyt jäljittämään kehitystä, ja voidaan ihan varmuudella sanoa, että täällä on aiempaa kuumempaa.